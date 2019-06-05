Son Dakika Haberleri: Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi sona erdi
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Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi sona erdi

1 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentinde, Avrupa'da ilk defa düzenlenen 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi sona erdi, System.String[]
Hollanda'nın Lahey kentinde, Avrupa'da ilk defa düzenlenen 9. Küresel Girişimcilik Zirvesi sona erdi.
Avrupa'da ilk defa düzenlenen zirvenin kapanışına, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ve Hollanda Kraliyet ailesinden Prens Constantin katıldı.
Trump, zirvenin kapanışında düzenlenen "Bilim ve Teknoloji vasıtasıyla Global İnovasyon" (GIST) ödül töreni sonrası kadınların yetkilendirilmesiyle ilgili katıldığı panelde konuşma yaptı.
GIST yarışmasına, uzmanların ve halkın oylaması sonucunda seçilen dünyanın dört bir tarafından 17 ülkeyi temsil eden 30 finalist katıldı.
Yarışmayı, 3D teknolojisiyle hastanelerde tedavileri, hasta bilgilerini ve prosedürlerin simülasyonunu geliştirme fikrini sunan ABD'den Christina York kazandı.
Zirveye, aralarında iş adamları, yatırımcılar ve devlet kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi davet edildi.
Hollanda ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği zirvenin resmi açılışını pazartesi günü, Lahey Belediyesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Avrupa, Hollanda, Güncel
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