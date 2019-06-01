Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği

1 saat önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından bu yıl beşinci kez "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi.

Hollanda'da
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından bu yıl beşinci kez "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 20 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.
Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi.
Binalardan birinin çatısında ise halka açık iftar organize edildi.
Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.
Etkinlik yarın da devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:13 Kaynak: AA
Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı! MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi: 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınmalı Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]