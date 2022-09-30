Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi - Son Dakika
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Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi

30.09.2022 11:12
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi

Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yeniledi.

Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yeniledi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 13,7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17,1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.

Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi - Son Dakika
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