Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı - Son Dakika
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Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı

12 dakika önce

Hollanda'da evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan baba Onur Kandemir'in(33) tutuklandığı bildirildi.

Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı, System.String[]

Hollanda'da evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan baba Onur Kandemir'in(33) tutuklandığı bildirildi.

Ülkenin Breda yakınında Etten- Leur kasabasındaki bir evde Türk vatandaşı olan büyükanne, gelini ve 2 torununun cansız bedeni bulunmuştu. Hollanda polisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ailenin ferdi olan Onur Kandemir'e (33) olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle ulaşmaya çalıştığını duyurmuştu.

Hollanda gazeteleri ise polisin talebi üzerine Onur Kandemir'in resmini yayınlayarak arandığını ve görenlerin polise mutlaka bildirmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

AYNI KASABADA YAKALANDI

Breda polisi sosyal medya hesabından, aranan 33 yaşındaki Onur Kandemir'in tutuklandığını ve arka plan bilgilerinin soruşturmayla anlaşılacağını duyurdu.

Olayın yaşandığı Etten- Leur kasabasının belediye başkanı Miranda de Vries te, sosyal medya hesabından Onur Kandemir'in tutuklanmasını, "Şüphelinin tutuklandığını duymak güzel. Olay üzücü, lakin Polis iyi iş çıkardı" ifadeleriyle duyurdu.

Yerel medya ise Onur Kandemir'in alışveriş için gittiği aynı kasabadaki bir markette kameralara yansıdığını ve güvenlik birimleri tarafından yakın takip halinde olduğu için fazla sürmeden yakalandığını yazdı.

15 KİŞİLİK SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURULMUŞTU

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, cinayet şüphesiyle 15 kişilik soruşturma ekibinin oluşturulduğu ve Türk vatandaşlarının cansız bedenlerine ulaşılan evin bulunduğu mahalle sakinlerinin de sorgulandığı belirtilmişti.


Hollanda, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:16 Kaynak: DHA

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