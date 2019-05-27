Son Dakika Haberleri: Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans kazandı, Wilders kaybetti

Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans kazandı, Wilders kaybetti

31 dakika önce

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre 6 üye çıkaran, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) kazandı, Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 4 koltuğunu...

Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans kazandı, Wilders kaybetti, System.String[]
Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre 6 üye çıkaran, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) kazandı, Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise 4 koltuğunu da kaybetti.
Ülkede 23 Mayıs'ta yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu 16 partiden toplam 308 adayın, 26 sandalye için yarıştığı ve 6 Türk kökenli adayın da yer aldığı seçimlere katılım oranı, 2014 seçimlerindeki yüzde 37,3'ü geçerek yüzde 41,8 oldu.
Sandıkların yüzde 98'inin sayıldığı AP seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin 4. sıradan aday olduğu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans liderliğinde 6 parlamento üyesi çıkaran PvdA kazandı.
PvdA, 6 sandalye ile ilk sırada yer alırken Başbakan Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 4 üye çıkarmayı başardı.
2014 seçiminde 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki PVV ise bu kez parlamentoya üye gönderemeyerek en büyük kaybı yaşayan parti oldu.
Ülkede mart ayındaki eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 3 sandalye elde etmeyi başardı.
Yeşil Sol Partisinin (GL) 3 sandalye kazandığı seçimde hükümet ortakları "Demokratlar 66" 2 sandalye, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) 4 sandalye kazandı.
Diğer hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi, seçime birlikte girdiği Reformcu Devlet Partisi (SGP) ile 2, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) ve 50+ Partisi de birer sandalye elde etti.
Sosyalist Parti (SP) ise 2014 yılında elde ettiği 2 sandalyeyi de kaybetti.
Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu 2015'te kurulan Denk Partisi ise ilk defa katıldığı AP seçimlerinde parlamentoya üye gönderemedi.
Seçimin resmi sonuçları 31 Mayıs'ta ilan edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Geert Wilders, Avrupa Birliği, Hollanda, Güncel
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