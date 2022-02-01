Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in ırkçı paylaşımına abisinden eleştiri - Son Dakika

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in, sığınmacılar ve mültecilerle ilgili yaptığı ırkçı paylaşımına abisinden eleştiri geldi.

Irkçı lider Wilders, sosyal medya hesabından, Hollanda İstatistik Kurumunca (CBS) dün yayımlanan 2021'in mülteci istatistiklerini aktaran bir haberin altına, "Ülkemizi sömürüp, evlerimizi, paralarımızı alıyorlar. Daha fazla İslam, daha fazla sorun. Çünkü hükümet şans arayanlara (sığınmacılara ve mültecilere) sınırlarımızı kapatmayı reddediyor." yazısını paylaştı.

Abi Paul Wilders ise sosyal medya hesabından, "Şans arayanlar mı? Bunlar aynı zamanda, babamız Alman kökenli, annemiz Endonezya kökenli, Wilders'in eşi Macar kökenli, benim en az bir eski sevgilim Alman kökenli. Yanı kısacası tüm Wilders ailesi." yazarak, Wilders ailesinin de Hollanda'ya göçmen olarak geldiklerini hatırlattı ve kardeşi Wilders'i eleştirdi.

Hollanda İstatistik Kurumunca açıklanan istatistikler

CBS, 31 Ocak'ta, 2021'in mülteci istatistiklerini açıklayarak, ülkeye iltica başvurularının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 24 bin 740 olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl ülkeye 10 bin 120 mültecinin geldiği, bunun 2020'ye göre 2,5 kat fazla olduğu ifade edilmiş, 2019'da ise ülkeye 4 bin 180 mültecinin geldiği bilgisi paylaşılmıştı.