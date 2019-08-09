Son Dakika Haberleri: Hollanda'da aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalamayı 400 kişi aştı
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Hollanda'da aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalamayı 400 kişi aştı

47 dakika önce

Hollanda Ulusal İstatistik Ajansı (CBS) Avrupa'da görülen son sıcak hava dalgası boyunca sıradan bir yaz haftasına göre yaklaşık 400 kişinin daha fazla hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kişilerden yaklaşık 300'ü 80 yaş ve üzeri insanlardan oluştu.

Hollanda'da aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalamayı 400 kişi aştı, System.String[]
Hollanda Ulusal İstatistik Ajansı (CBS) Avrupa'da görülen son sıcak hava dalgası boyunca sıradan bir yaz haftasına göre yaklaşık 400 kişinin daha fazla hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kişilerden yaklaşık 300'ü 80 yaş ve üzeri insanlardan oluştu.

CBS, 22 Temmuz'dan itibaren toplamda 2964 kişinin öldüğünü kaydetti. Hollanda Ulusal İstatistik Ajansı, bu rakamın Hollanda'da sıradan bir yaz döneminde görülen ölüm oranından yaklaşık yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi.
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Hollanda, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:29 
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