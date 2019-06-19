Son Dakika Haberleri: Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti
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Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti

11 dakika önce

Hollanda'da, askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.

Hollanda'da askeri eğitim alanına yıldırım isabet etti, System.String[]
Hollanda'da, askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.
Kraliyet ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ossendrecht köyündeki askeri eğitim alanına yıldırım isabet etmesi sonucu biri ağır 14 askeri öğrencinin yaralandığı ifade edildi.
Yıldırımın, öğrencilerin eğitim yaptığı sırada alana isabet ettiği belirtilen açıklamada, yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Hollanda, Güncel
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