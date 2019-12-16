Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak - Son Dakika

Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak

6 saat önce

Hollanda'da ATM'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak.

Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak, System.String[]

Hollanda'da ATM'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak.

Hollanda Bankalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılması olaylarına karşı hükümet ile birlikte önlem alındığı kaydedildi.

Açıklamada, dışarıda bulunan ATM'lerin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı bugünden itibaren geçici süreyle saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı olacağı belirtildi.

ATM'lerden para çekme işlemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin gece gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, alınan önlemin bazıları için sıkıntıya yol açabileceği fakat güvenliğin daha önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ATM'lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için bazı ATM'lerin daha güvenli bölgelere taşınacağı, bazılarının ise tamamen kaldırılacağı aktarıldı.

Ülkede bu yıl 70 ATM'nin patlatıldığı bilgisi verilen açıklamada, hırsızların gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığı vurgulandı.

Hollanda, Hükümet, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var
Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
01:48 Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti - Son Dakika
01:40 Almanya nitelikli işçi arıyor - Son Dakika
01:20 Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika
01:13 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 02:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da ATM'ler güvenlik gerekçesiyle gece kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]