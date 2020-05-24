Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı
Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı.
Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı. Rotterdam kentinde bulunan tarihi kilise, Covid-19 salgınında birliktelik mesajı vermek için Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çaldı.View on euronews
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.05.2020 21:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı - Son Dakika