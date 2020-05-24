Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı

Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı.

Hollanda'da Aziz Laurens kilisesinin çanları Türkçe ezgilerle çaldı. Rotterdam kentinde bulunan tarihi kilise, Covid-19 salgınında birliktelik mesajı vermek için Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çaldı.View on euronews

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