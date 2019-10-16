Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş
1 saat önce
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.
İhbar üzerine Drenthe bölgesindeki eve operasyon düzenleyen polis 58 yaşında bir adamla yaşları 18 ila 25 arasında değişen 6 kişiyi gizli bir bölmede tutulurken bulmuştu. İlk açıklamalar, bağ evinde saklanan insanların 'kıyameti beklediği' yönündeydi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:57
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