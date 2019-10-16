Son Dakika Haberleri: Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş
Son Dakika Dünya Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş

Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş

1 saat önce

Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.

Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş, System.String[]

Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.


İhbar üzerine Drenthe bölgesindeki eve operasyon düzenleyen polis 58 yaşında bir adamla yaşları 18 ila 25 arasında değişen 6 kişiyi gizli bir bölmede tutulurken bulmuştu. İlk açıklamalar, bağ evinde saklanan insanların 'kıyameti beklediği' yönündeydi.

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Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:57 
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Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı
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