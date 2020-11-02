balina heykeline çarpan metro 10 metre yükseklikte asılı kaldı - Son Dakika

Hollanda'nın Spijkenisse kentinde bakım için boş sefer yapan metro, 10 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarparak asılı kaldı.

Hollanda'nın Spijkenisse kentinde yer alan de Akkers metro istasyonunda boş sefer yapan bir metro, raydan çıkarak bariyerleri aşıp 10 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Metronun vagonlarından biri kazanın ardından 10 metre yükseklikteki balina kuyruğu heykelinin ucunda asılı kalırken, makinist metrodan çıkmayı başardı. Kaza sırasında trenin boş olduğu belirtildi.

Vagonların dev heykelden indirilebilmesi için uzun çaba harcanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)