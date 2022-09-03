Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika
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Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

03.09.2022 14:41
Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurduklarını açıkladı.

Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurduklarını açıkladı.

Hollanda NU çevrim içi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.

NU, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.

Damco Alüminyum'un "şartların uygun olması halinde" üretime devam edilebileceği bilgisine yer verildi.

Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.

Haberde, kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın öngörülerine yer verildi.

Tüketicilerin daha fazla ikinci el ürünlere yönelme eğilimi gösterdiğini belirten Naura, "Enerji fiyatlarındaki yükselmenin uzun süre devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberde, enerji maliyetlerindeki artışı tüketiciye yansıtmanın satışlarda düşüşe sebep olduğu için işe yaramadığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika
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