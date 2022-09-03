Hollanda NU çevrim içi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.

Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika

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