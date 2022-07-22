Hollanda'da binlerce çiftlik, hükümetin azot emisyonu politikaları sebebiyle kapanacak - Son Dakika
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Hollanda'da binlerce çiftlik, hükümetin azot emisyonu politikaları sebebiyle kapanacak

22.07.2022 16:30
Hollanda'da binlerce çiftlik, hükümetin azot emisyonu politikaları sebebiyle kapanacak

Hollanda'da 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler dolayısıyla 11 bin 200 çiftliğin kapanması bekleniyor.

Hollanda'da 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler dolayısıyla 11 bin 200 çiftliğin kapanması bekleniyor.

Hollanda NRC gazetesi, ülkede 2030 yılı azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararların çiftçileri nasıl etkileyeceğine yönelik Hollanda Maliye Bakanlığından aldığı rakamları paylaştı.

Haberde, Maliye Bakanlığının, hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararları dolayısıyla çiftçilerin besi hayvanı sayısında ciddi azaltmaya gitmesini öngördüğü belirtildi.

Bakanlığın, azot emisyonu azaltmaya yönelik kararları nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanmasını, 17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden yarıya kadar azaltmasını öngördüğü aktarıldı.

Ülkedeki 40 ile 50 bin arasındaki çiftliğin, hükümetin azot emisyonunun azaltılmasına yönelik hedeflerinden olumsuz etkileneceğine değinilen haberde, Maliye Bakanlığının hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik politikalarını finansal nedenlerle desteklemediği kaydedildi.

Haberde, azot emisyonunu azaltmaya yönelik 2030 hedeflerine ulaşmak için Hollanda hükümetinin 24,3 milyar avro bütçe ayırdığına dikkat çekildi.

Hükümetin iklim hedefleri çiftçileri vurdu

Hollanda'da çiftçiler, hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarının çiftçilik faaliyetlerini kısıtladığı gerekçesiyle son yıllarda birçok kez protesto eylemi düzenlemişti.

Hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Çiftçiler, eylemlerinde 4 Temmuz sabahından itibaren ülkedeki zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü günlerce traktörlerle kapatmış, marketlerde günlük gelen et, süt, yumurta, içecek, meyve ve sebze, çiçek ve şarküteri ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşatmıştı.

Hükümet, yerel mahkemelerin, iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde de yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

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Kaynak: AA

Hollanda, Maliye, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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