Hollanda'da Binlerce Öğretmen Greve Gitti

Hollanda'da iş koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.

Hollanda'da iş koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.



Lahey'de Genel Eğitim Sendika Birliği (AOB) ve Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (FNV) organize edilen greve ülkenin değişik bölgelerinden gelen yaklaşık 40 bin öğretmen katıldı. Grev nedeniyle çok sayıda okulda eğitime bir gün ara verildi.



İş koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, iş yoğunluğunun neden olduğu stres yüzünden öğrencilere yeterli ilginin gösterilemediğine dikkati çekti.



Eğitim için 4 milyar avro ek bütçe talebinde bulunan öğretmenler, Hollanda hükümeti tarafından yeni eğitim yılından itibaren ilköğretim okullarına tahsis edilen ek bütçenin yeterli olmadığını belirtiyor.

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