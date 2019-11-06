Son Dakika Haberleri: Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti
Son Dakika Güncel Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti

Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti

7 saat önce

Hollanda'da, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.

Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti, System.String[]

Hollanda'da, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.

Hollanda'nın büyükşehirleri Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere farklı kentlerde, farklı sendikalar tarafından organize edilen greve, binlerce ilköğretim öğretmeni katıldı.

Grev nedeniyle 4 binden fazla ilköğretim okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Hollanda'da hükümetin geçen hafta ilköğretim eğitiminde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesiyle öğretmen açığının kapanması için 460 milyon avro bütçe ayırdığını açıklamasına rağmen bazı sendikalar ve öğretmenler grev yapmaktan vazgeçmedi.

Ayrılan bütçeyi yeterli bulmayan öğretmenler, ilköğretim için daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Amsterdam, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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