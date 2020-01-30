Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti - Son Dakika

Hollanda'da çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen iki günlük grev başlattı.

Hollanda'nın büyük şehirleri Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere diğer şehirlerde de farklı sendikalar tarafından organize edilen greve binlerce ilköğretim öğretmeni katıldı.

Grev nedeniyle 4 bin 200 ilköğretim okulunda eğitime 2 gün ara verildi.

İş koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, iş yoğunluğunun neden olduğu stres yüzünden öğrencilere yeterli ilginin gösterilemediğine dikkati çekti.

Hollanda'da hükümetin geçen sene ekim ayında ilköğretimde iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesiyle öğretmen açığının kapanması için 460 milyon avro bütçe ayırdığını açıklamasına rağmen, bazı sendikalar ve öğretmenler grevden vazgeçmiyor.

Ayrılan bütçeyi yeterli bulmayan sendikalar ve öğretmenler, ilköğretim için toplam 1,65 milyar avro kaynak ayrılmasını talep ediyor.

Genel Eğitim Sendika Birliği (AOB) bundan sonra her ayın üçüncü salı günü grev organize etmeyi planlıyor.