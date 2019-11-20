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Hollanda'da bir geminin konteynerinde 25 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Hollanda'da bir kargo gemisinde bulunan dondurucu konteynerde 25 kaçak göçmen bulundu.

Hollanda'da bir geminin konteynerinde 25 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hollanda'da bir kargo gemisinde bulunan dondurucu konteynerde 25 kaçak göçmen bulundu.

Rijnmond Bölgesi Güvenlik Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu göçmenlerin Vlaardingen kentindeki Vulcaan limanından İngiltere'nin Felixstowe limanına giden bir kargo gemisinde tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, gemide bulunan bir dondurucu konteynerde uyruğu henüz belli olmayan 25 kaçak göçmenin bulunduğu belirtildi.

Hareketinden kısa bir süre sonra göçmenlerin tespit edildiği geminin polis eşliğinde tekrar Vulcaan limanına yanaştırıldığı aktarılan açıklamada, olay yerinde göçmenlerden 23'ünün yapılan sağlık kontrolünden sonra polis bürosuna, ikisinin ise hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İngiltere, Hollanda, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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