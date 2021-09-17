Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı - Son Dakika

Almelo kentinde oklu saldırı dehşeti yaşandı. Bir evin balkonuna Tatar yayı ile çıkan adam, yoldan geçenlere ok attı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay yerine gelen polis ise binayı kordon altına aldı.

EVİNDE 2 CANSIZ BEDEN BULUNDU

Hollanda medyasına göre polisler, düzenlenen operasyon sonucu saldırganı yaralı olarak yakalarken, evde 2 cansız beden bulundu. Ölümlerin okla mı yoksa bıçaklama sonucu mu yaşandığı belirsizliğini koruyor.