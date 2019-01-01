Hollanda'da Bir Türk'e Bıçaklı Saldırı
1 saat önce
HASTANEYE kaldırılan Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HASTANEYE kaldırılan Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıyı kaç kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edilemediğini açıklayan polis, saldırıya uğrayan şahsın ailesinin can güvenliği için başka bir yere nakledildiğini açıkladı. Oss Belediye Başkanı Wobine Buijs ise, "Schadewijk semti mahalle sakinleri için can güvenliği riski taşıyan bölge olma yolunda. Aralık
başında Schadewijk semtin güvenilir bir bölge olmadığını ilan etmiştim. Bölge polis komiseri ile yaptığım görüşme sonucunda polis semti daha çok gözetim altına tutacak. Geçmişte de sokakta dolaşan gençler hava fişek atıp, insanları rahatsız etmişlerdi. Schadewijk semtinin sakine kavuştuğu dediğimiz anda bir kişinin evin kapısında bıçaklanması bizleri elbette üzdü. Ailenin can güvenliği için isim belirtmemiz uygun değil" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05
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