Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefon Kullananlara Ceza Verilecek

Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefon Kullananlara Ceza Verilecek

1 saat önce

Tüm dünyada bisiklet kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Hollanda'da yeni cezalar kapıda.

Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefon Kullananlara Ceza Verilecek, System.String[]
Hollanda, yeni dönemde bisiklet kazalarının önüne geçebilmek için farklı bir yasa ile karşımıza çıkıyor. 1 Temmuz'dan itibaren, bisikletin üstündeyken akıllı telefonunu kullandığı tespit edilen kişilere 95 Euro (563 TL) para cezası verilecek.



Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Plan, Bakanlar Konseyi'nde görüşülüyor. Konuyu ciddi şekilde ele alıyoruz. Bisiklet sürerken telefon kullananları durdurup bunun trafikte çok tehlikeli bir davranış olduğunu göstereceğiz. Bununla mücadele ettiğimizi göstereceğiz."

2018 yılında yayınlanan resmi rakamlara göre Hollanda'da adet olarak nüfustan daha çok bisiklet bulunuyor. 17 milyon nüfusu olan ülkede 23 milyon standart, 2 milyon e-bisiklet mevcut.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 

Hollanda, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:41:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefon Kullananlara Ceza Verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]