Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefon Kullananlara Ceza Verilecek

Hollanda, yeni dönemde bisiklet kazalarının önüne geçebilmek için farklı bir yasa ile karşımıza çıkıyor. 1 Temmuz'dan itibaren, bisikletin üstündeyken akıllı telefonunu kullandığı tespit edilen kişilere 95 Euro (563 TL) para cezası verilecek.Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, konuyla ilgili şunları söyledi:"Plan, Bakanlar Konseyi'nde görüşülüyor. Konuyu ciddi şekilde ele alıyoruz. Bisiklet sürerken telefon kullananları durdurup bunun trafikte çok tehlikeli bir davranış olduğunu göstereceğiz. Bununla mücadele ettiğimizi göstereceğiz."2018 yılında yayınlanan resmi rakamlara göre Hollanda'da adet olarak nüfustan daha çok bisiklet bulunuyor. 17 milyon nüfusu olan ülkede 23 milyon standart, 2 milyon e-bisiklet mevcut.