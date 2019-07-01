Son Dakika Haberleri: Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Son Dakika Güncel Haber

Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı

1 saat önce

Hollanda'da bisiklet sürerken cep telefonu kullanmak yasaklandı.

Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı, System.String[]
Hollanda'da bisiklet sürerken cep telefonu kullanmak yasaklandı.
Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren bisiklet sürerken cep telefonu, tablet, müzik çalar ve kamera gibi elektronik eşyaları kullanmanın yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yeniden düzenlenen "trafikte cep telefonu kullanımı" yasasına göre bisiklet sürerken cep telefonu veya başka bir elektronik cihaz kullanmanın cezasının 95 avro olduğu ifade edildi.
Yasağın sadece bisikleti sürme durumunda geçerli olduğu, cep telefonunun trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan eller serbest olarak kullanılabileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:31 Kaynak: AA
su, hollanda, bisiklet, cep telefonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da denizde hortum oluştu "Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Uyuduğu çimleri sulayan belediye işçisini böyle darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:11:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]