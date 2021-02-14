- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü - Son Dakika

- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü

14.02.2021 20:54

- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü Hollanda'da soğuk havanın etkisi ile buz tutan kanalda paten yapan vatandaşlar, ince buz tabakasının kırılmasıyla kanalın içine düştü.

- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü

AMSTERDAM - Hollanda'da soğuk havanın etkisi ile buz tutan kanalda paten yapan vatandaşlar, ince buz tabakasının kırılmasıyla kanalın içine düştü.

Avrupa'yı etkisine alan soğuk hava dalgası, Hollanda'da renkli görüntülere sahne oldu. Hollanda'da soğuk hava nedeni ile birçok göl ve kanal buz tutmasının ardından vatandaşlar doğal buz pistlerine kaymak için akın etti. Buz tutan kanallar arasında başkent Amsterdam'da bulunan tarihi Prinsengracht Kanalı da yer alırken, kanalda buz pateni yapan iki kişi ince buz tabakasının kırılması ile kanalın içine düştü. İtfaiye ekipleri, birçok kentte yaşanan benzer kazalara müdahale ederken, bazı yerlerde ise bisiklet kullanan vatandaşlar buzlanma nedeni ile kaza yaptı.

- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü
- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü
- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü
- Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü

Amsterdam, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Hollanda'da buz pateni yapan vatandaşlar kanalın içine düştü - Son Dakika


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