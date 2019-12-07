Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali
6 saat önce
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.
Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.
Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.
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