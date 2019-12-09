Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali
7 saat önce
Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.
Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.
Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:12
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