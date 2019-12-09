Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali
Son Dakika Magazin Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali - Son Dakika Magazin

Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali

7 saat önce

Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.

Hollanda'da

Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.


Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.  Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:12 
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