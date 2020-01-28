Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı - Son Dakika Dünya

Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı

10 dakika önce

Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi Amsterdam'da bir konserde yakayı ele verdi. Yankesicinin bu yöntemle yakalanmadan önce binlerce cep telefonu çaldığı tahmin ediliyor.

Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı, System.String[]

Hollanda'da 30 adet cep telefonunu giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yankesicilikten tutuklandı.


Yetkililer 34 yaşında olduğu belirtilen Romanya uyruklu kişinin Amsterdam'da bir mekanda düzenlenen konser sırasında yankesicilik yaparken yakalandığını duyurdu.

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Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:01 
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