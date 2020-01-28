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Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı
10 dakika önce
Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi Amsterdam'da bir konserde yakayı ele verdi. Yankesicinin bu yöntemle yakalanmadan önce binlerce cep telefonu çaldığı tahmin ediliyor.
Hollanda'da 30 adet cep telefonunu giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yankesicilikten tutuklandı.
Yetkililer 34 yaşında olduğu belirtilen Romanya uyruklu kişinin Amsterdam'da bir mekanda düzenlenen konser sırasında yankesicilik yaparken yakalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:01
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