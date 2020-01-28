Hollanda'da çaldığı cep telefonlarını giydiği bisiklet şortunda saklayan kişi yakalandı

Yetkililer 34 yaşında olduğu belirtilen Romanya uyruklu kişinin Amsterdam 'da bir mekanda düzenlenen konser sırasında yankesicilik yaparken yakalandığını duyurdu.

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