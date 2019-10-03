Son Dakika Haberleri: Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis
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Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis

1 saat önce

Hollanda'nın Leeuwarden kentinde, Fas kökenlilerin gittiği camiyi kundaklayan kişi, 3 yıl hapis ve 1300 avro para cezasına çarptırıldı.

Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis, System.String[]

Hollanda'nın Leeuwarden kentinde, Fas kökenlilerin gittiği camiyi kundaklayan kişi, 3 yıl hapis ve 1300 avro para cezasına çarptırıldı.

Kuzey Hollanda Mahkemesinden yapılan açıklamada, Leeuwarden kentinde, nisan ayında bir camiyi kundaklayan kişinin, 36 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 1300 avro tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.

Saldırganın, caminin önüne koyduğu çöp torbalarını yaktığı, bununla camiyi, içinde yaşayan imamı ve cami cemaatini büyük tehlikeye attığı ifade edildi.

Ayrıca caminin etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Hollanda, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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