Hollanda'da Cami Önünde İslamofobik Protesto

Hollanda'nın Utrecht şehrinde İslam karşıtı 'PEGIDA hareketi' üyeleri tarafından Abi Bakir Essıddık Camii önünde İslamofobik protesto gösterisi düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde İslam karşıtı 'PEGIDA hareketi' üyeleri tarafından Abi Bakir Essıddık Camii önünde İslamofobik protesto gösterisi düzenlendi. Gösteride çıkan olaylar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.



Hollanda'da kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan 'PEGIDA hareketi' tarafından İslam karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Hareketin mensubu yaklaşık yirmi kişi, Abi Bekir Essıddık Camii önüne geldi. Polis etrafta geniş çapta güvenlik alanı oluştururken, cami önünde toplanan grup İslam karşıtı film izleyip İslam'a hakaret eden konuşmalar gerçekleştirdi.



Gösteri sonrası PEGIDA hareketi mensuplarının provokatif açıklamalarına kapalı alanın dışında barikatların arkasında tepki gösteren bazı semt sakinleri ile polis arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Gösteri sırasında ve sonrasında bölgeden çıkan arbede sonucu 3 kişi gözaltına aldı. Öte yandan, İslam karşıtı grubun üyeleri park halindeki bir arabanın camlarını ve aynalarını kırarak maddi hasara neden oldu.



"Cami ve cemaat olarak onları görmezden gelme kararı aldık"



Abi Bakir Essıddık Camii Vakfı Basın Sözcüsü Jamal Houri ise yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın provokatif bir grup olduğunu belirterek yaptıkları eylemler ile söylemlerinin buna kanıt olduğunu belirtti. Houri, "Gösteri olarak seçtikleri alan provokatif olsa da biz cami yönetimi ve cemaati olarak onların provokasyonuna gelmeyerek, onları tamamen görmezden gelme kararı aldık. Bu onlara verebileceğimiz en iyi karşılıktır. Çünkü verilen ilgi onlara lehine olacaktır" dedi.



PEGIDA geçtiğimiz Ekim ayında, Lombok bölgesindeki Ulucami önünde de gösteri düzenlemek istemiş ancak Utrecht Belediye Başkanı Van Zanen güvenlik gerekçesiyle gruba izin vermemişti. - AMSTERDAM

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