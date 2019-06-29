Son Dakika Haberleri: Hollanda'da camide bıçaklı saldırı
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Hollanda'da camide bıçaklı saldırı

1 saat önce

BREDA polisinden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü 13.30'da bir kişinin elinde bıçakla Antiloop Sokağı'ndaki Faslı Müslümanların Vakfı camisine girdiği, saldırganın caminin içinde bir kişiyi yakaladığı belirtildi.

Hollanda'da camide bıçaklı saldırı, System.String[]
BREDA polisinden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü 13.30'da bir kişinin elinde bıçakla Antiloop Sokağı'ndaki Faslı Müslümanların Vakfı camisine girdiği, saldırganın caminin içinde bir kişiyi yakaladığı belirtildi. Daha sonra yalnız başına dışarıya çıkan saldırganın caminin çevresinde gözaltına alındığı ve saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Saldırganın kimliği ya da saldırının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:38 
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