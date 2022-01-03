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Hollanda'da camilere İslamofobik içerikli mektuplar gönderildi - Son Dakika

Hollanda'da camilere İslamofobik içerikli mektuplar gönderildi

03.01.2022 16:05
Hollanda'da camilere İslamofobik içerikli mektuplar gönderildi

Hollanda'da geçen hafta, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı birçok camiye zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı mektuplar gönderildi.

Hollanda'da geçen hafta, Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı birçok camiye zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı mektuplar gönderildi.

HDV'den yapılan yazılı açıklamada, İslamofobik içerikli mektupların camilere gönderilmesi kınandı.

Açıklamada, son günlerde birçok camiye, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed ile kutsal değerlere hakaret ve İslamofobik içerikli mektuplar gönderildiği kaydedildi.

Benzeri olayların geçmişte fiili saldırıya dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Mabetlere ve kutsallara yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili mercilerden, cemaatimizi tedirgin eden bu tür saldırıları yapanları tespit ederek, adalete teslim etmelerini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, HDV'nin 40 yıldır insan odaklı faaliyetler yürüttüğü ve Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmeleri için imkanlar sunduğu ifade edildi.

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Hz Muhammed, Hollanda, Hakaret, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da camilere İslamofobik içerikli mektuplar gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da camilere İslamofobik içerikli mektuplar gönderildi - Son Dakika
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