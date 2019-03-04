Hollanda'da Camiye Çirkin Saldırı

HOLLANDA'da geçtiğimiz günlerde Hazreti Muhammed'e hakaret eden bir öğretim görevlisi açığa alınmıştı.

HOLLANDA'da geçtiğimiz günlerde Hazreti Muhammed'e hakaret eden bir öğretim görevlisi açığa alınmıştı. Olayın ardından, Lahey'deki As Soennah Camii'nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı. Pankartların sabah namazının kılındığı sırada kimliği belirsiz kişilerce bırakıldığı öğrenildi. As Soennah Camii Yönetim Kurulu Başkanı Abdelhamed Taheri, "Bu sadece camimize yapılan saldırı değil, tüm Müslüman dünyasına yapılan bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu. Cemaatin pankartları gördükten sonra korktuğunu ve polisi aradıklarını belirten Taheri, polisin maket ve pankartları kaldırdığını açıkladı. Sabahtan beri birçok Müslümanın camiye gelerek endişelerini kendisine dile getirdiğini söyleyen Taheri, "Camiye daha önce de yapılan saldırıları yetkililere şikayet etmiştik ancak bu konunun 'hükümetin önceliğinde olmadığı' cevabını aldık" dedi.



BELEDİYE BAŞKANI: UTANÇ VERİCİ



Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, saldırı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, "Camiye yönelik yapılan saldırı utanç verici bir eylem. Rahatsız edici pankartın ve maketin yerleştirilmesinin haberini üzüntü ile karşıladım. Hollanda'da herkes dinini ya da yaşam felsefesini özgürce kullanma ya da inanma hakkına sahip" dedi.

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