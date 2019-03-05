Hollanda'da Camiye Çirkin Saldırıya Kınama

RMMN'den yapılan yazılı açıklamada, saldırının Müslümanlara karşı hakaret olduğu belirtilerek, Hollanda hükümeti ve başbakanının güçlü bir mesajla saldırıyı kınaması gerektiği ifade edildi.

RMMN'den yapılan yazılı açıklamada, saldırının Müslümanlara karşı hakaret olduğu belirtilerek, Hollanda hükümeti ve başbakanının güçlü bir mesajla saldırıyı kınaması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, PEGIDA'nın amacının, medyanın ilgisini çekerek Müslümanlara ve camilere karşı nefretin ve şiddet eylemlerinin meşrulaştırmak olduğu kaydedildi. Bu tür saldırıların ülkede topluluklar arasındaki ayrıştırmaya büyük katkı sağlayacağının altı çizilen açıklamada, saldırının 'iğrenç' ve 'acı verici' olmasına rağmen ülkede yaşayan Müslümanların provokasyona gelmeyeceği aktarıldı. PEGIDA'nın yaptığı eylemin terör saldırılarına benzetildiği açıklamada, "Bunlar da aynı terör saldırılarını yapanlar gibi bazı kışkırtıcı eylemler ve liderlerden ilham alıyorlar" değerlendirmesinde bulunuldu.







TOLERANS TANINMAMALI



SIORH'tan yapılan yazılı açıklamada ise camiye yapılan saldırının 'seviyesizce' işlenmiş bir suç olduğu belirtildi. Müslümanlara karşı defalarca işlenmiş saldırılardan bir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yetkililerden özellikle de Lahey Belediye Başkanı'ndan bu iğrenç saldırıya karşı açık ve net bir şekilde tavır sergilemelerini talep ediyoruz. Müslümanların daha iyi korunması ve zanlıların bulunup cezalandırılması için hükümetin bütün imkanları kullanması çağrısında bulunuyoruz. Hükümet bunu yaparak ülkede Müslüman düşmanlığına tolerans tanınmadığını ve cezalandırılacağını göstermiş olacaktır."



Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup dün, Lahey kentindeki Faslıların gittiği As Soennah Camisi'nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket asmıştı.

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