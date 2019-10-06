Son Dakika Haberleri: Hollanda'da camiye 'köpekli baskına' tepki
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Hollanda'da camiye 'köpekli baskına' tepki

43 dakika önce

Hollanda'da, bir şüpheliyi yakalamak için ayakkabıları ve köpekle camiye giren polisler büyük tepki çekti.

Hollanda'da camiye 'köpekli baskına' tepki, System.String[]
Hollanda'da, bir şüpheliyi yakalamak için ayakkabıları ve köpekle camiye giren polisler büyük tepki çekti. Tepki sonrası polis, "Şüpheli bize saldırdı, ne kadar tehlikeli belli" diye kendini savundu.
Olay, Rotterdam'da daha çok Faslıların gittiği Esselam Camisi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Polis, bir şüphelini kaçarken camiye girdiği ihbarı üzerine, operasyon yaparak şüpheliyi gözaltına almak istedi. Ortaya çıkan görüntülerde, 4 polis memurunun, camiye ayakkabılarıyla girdiği görülürken, polis köpeği de şüpheliye saldırarak yere düşürdü. Yerde yatan adamı gözaltına almak isteyen polisler, şüpheliyi kelepçelemeye çalıştı. Şüpheli kaçmaya çalışsa da polis, gözaltına alındığını duyurdu.
Esselam Camisi yöneticisi, camiye ayakkabı ve köpekle giren polis memurlarına tepki gösterirken, böyle bir durumda cami yönetiminin haberdar edilmesi gerektiğini söyledi.
HOLLANDA POLİSİ: NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞU BELLİ
Rotterdam Polis Sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, aldıkları suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Bizi arayan kişi şüphelinin camiye girdiğini söyledi. Şüphelinin tehlikeli olmasından dolayı bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Şüphelinin ne kadar tehlikeli biri olduğu polise saldırmasından belli" ifadelerini kullandı.


Hollanda, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:09 Kaynak: DHA
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