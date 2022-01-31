Hollanda'da çarpışan iki gemiden biri battı - Son Dakika

Hollanda'nın Ijmuiden Limanı açıklarında iki geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir geminin battığı 18 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Hollanda Sahil Güvenliği'nden (KNRM) yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Ijmuiden Limanı'na birkaç mil uzaklıkta Julietta D isimli yük gemisi ile Pechora Star isimli petrol tankerinin çarpıştığı belirtildi.

Malta bayrağı taşıyan Alman yük gemisi Julietta D'nin kaza nedeniyle su almaya başladığı ve gemideki 18 kişilik mürettebatın kurtarılması için bölgeye iki helikopter ve çok sayıda sahil güvenlik botunun sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kurtarma operasyonu için Belçika sahil güvenliğinden yardım istendiği ifade edildi.

Açıklamada, kaza sebebine ilişkin bilgi paylaşılmazken yerel medyada, şiddetli rüzgar ve fırtınanın çarpışmaya sebebiyet verdiği aktarıldı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) bugün için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da bugün için planlanan 260 uçuşun hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği belirtilmişti.