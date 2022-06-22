Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto etti - Son Dakika
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Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto etti

22.06.2022 14:19

Hollanda'nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için ülkenin Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplandı.

Hollanda'nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için ülkenin Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplandı.

Çeşitli kurumların birlikte organize ettiği protestoya, ülkenin farklı kentlerinden binlerce gösterici, yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla katıldı.

Sabahın erken saatlerinde toplanan çiftçiler yüzlerce traktörle otoyollarda yoğunluğa neden olurken, Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığı Stroe'ye giden A1 otobanındaki yoğunluk sebebiyle otoyol çıkışlarında bir takım önlemler uygulandığını açıkladı.

Çiftçiler, traktörler için belirlenen alana sığmazken, gösterinin yapıldığı yere giden yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Çevre köylerde yaşayanlara evden çalışılması uyarısında bulunuldu.

Toplu taşımaların aksaması sebebiyle binlerce gösterici araç ve bisikletleriyle gösteriye katıldı.

Gösterinin bugüne kadar çiftçilerin gerçekleştirdiği protestoların en büyüğü olduğu belirtildi.

"Çiftçiler yoksa gıda da yok"

Yüzlerce traktörün doldurduğu alana sığmayan tarım araçları gösterinin yapıldığı bölgeye yayıldı, çiftçiler alanı tamamen doldurdu.

Hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak bilinen azot salınımını azaltma politikalarının inek, domuz ve tavuk sayısında getirdiği kısıtlamalar eleştirildi.

Göstericiler, "Çiftçiler yoksa gıda da yok", "Lahey çiftçileri öldürüyor", "Lahey topraklarımızı alıyor" dövizleri taşırken tarım araçlarının üzerine "Gıda güvenliği tüm politikaların önünde", "Lahey şunu bil: Çiftçi yoksa gıda yok!" pankartları astı.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde emisyon salınımını yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

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Kaynak: AA

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