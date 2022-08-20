Hollanda'da çiftçiler, bisiklet turu güzergahında hükûmeti protesto etti - Son Dakika
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Hollanda'da çiftçiler, bisiklet turu güzergahında hükûmeti protesto etti

20.08.2022 19:14
Hollanda'da çiftçiler, bisiklet turu güzergahında hükûmeti protesto etti

Hollanda'da çiftçiler, İspanya Bisiklet Turu'nun (La Vuelta Espana) Utrecht kentindeki güzergahında yüzlerce traktör ve tarım makinalarıyla hükümetin azot salınımı kararlarını protesto etti.

Hollanda'da çiftçiler, İspanya Bisiklet Turu'nun (La Vuelta Espana) Utrecht kentindeki güzergahında yüzlerce traktör ve tarım makinalarıyla hükümetin azot salınımı kararlarını protesto etti.

Kamu haber ajansı NOS'taki habere göre, çiftçiler, hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto etmek için İspanya Bisiklet Turu'nun (La Vuelta Espana) Utrecht'teki etabının güzergahına yöneldi.

Yüzlerce traktör ve tarım araçlarını bisikletçilerin geçtiği güzergaha getiren çiftçiler, hazırladıkları İngilizce sloganlarla hükümetin söz konusu kararlarına tepki gösterdi.

Protestonun, yarışı herhangi bir şekilde etkilemediği belirtildi.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Bisiklet Turu'nun 175 kilometrelik Hollanda ayağı Den Bosch şehrinde başlayıp Utrecht'te sona erdi.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda'da, temmuzdan bu yana, hükümetin azot salınımına ilişkin kararlarını protesto eden çiftçiler, yolları kapatmış, gıda merkezlerinin önlerini tıkamış ve yollara tezek ve saman dökmüştü.

Büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle hükümetin inek sayısını azaltma kararına karşı çıkan çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

Hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor.

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Kaynak: AA

Hollanda, İspanya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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