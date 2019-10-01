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Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - LAHEY

26 dakika önce

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Bir çobanın inisiyatifi ile başlayan ve çeşitli kurumların desteği ile organize edilen gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden gelen gösterici katıldı.

Çiftçiler, Malieveld Meydanı'nda toplandı.

Belediyenin sadece 75 traktöre izin vermesine rağmen çiftçiler, yüzlerce traktör ile otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı meydana geldi.

Bu nedenle sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çiftçiler, traktörlerin üzerine, "Seni besleyen kişinin elini ısırma", "Bıktık artık", "Ülkede devran çiftçinin ekimi ile dönüyor", "Biraz daha bu siyaseti uygularsan bütün çiftçileri kaybedersin" ve "İklim anlaşması çiftçinin ölümü" yazılı pankart ve dövizler astı.

Gösteriye katılan Tarım Bakanı Carola Schouten ise çiftçilerin gönlünü almak için bir konuşma yaptı.

Protesto dolayısıyla Meclis güzergahı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Polisin uyarılarını dinlemeyen ve barikatı traktörle devirerek meydana giren 3 çiftçi gözaltına alındı.

Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - LAHEY

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:31 Kaynak: AA
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