Son Dakika Haberleri: Hollanda'da çiftçilerden, hükümetin tarım politikasına protesto
Son Dakika Güncel Hollanda'da çiftçilerden, hükümetin tarım politikasına protesto

Hollanda'da çiftçilerden, hükümetin tarım politikasına protesto

34 dakika önce

Hollanda'nın de Bilt ve Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Hollanda'da çiftçilerden, hükümetin tarım politikasına protesto, System.String[]

Hollanda'nın de Bilt ve Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Çeşitli kurumların desteğiyle organize edilen gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce gösterici katıldı.

Koekamp Meydanı'nda toplanan çiftçiler, gösteriye, binlerce traktörle otoyolları, sahilleri ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanarak geldi.

Bu nedenle sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve tramvayla ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çiftçiler, şehir merkezindeki tramvay yollarını ve otoyollarda bazı noktaları bloke etti.

Protesto nedeniyle Meclis güzergahı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Meclisin etrafındaki bölgeye çiftçilerin yanı sıra kent halkı da alınmadı.

Çiftçiler, traktörler için belirlenen park alanlarına rağmen gösterinin yapıldığı meydana yakın olan Malieveld Meydanı'na girdi.

Meydan'da organize edilen 3 bin kişilik sirk, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan sıkıntılardan ve gösteriden dolayı iptal edildi.

Gösteride, Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de konuşma yaptı.

Polis, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık bin çiftçi, Lahey'de konaklayıp sabah kendileri için organize edilen kahvaltıya katılacak.

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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