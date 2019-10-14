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Hollanda'da çiftçilerden protesto

24 dakika önce

Hollanda'da binlerce çiftçi, hükümetin uyguladığı tarım politikalarını protesto etti.

Hollanda'da çiftçilerden protesto, System.String[]

Hollanda'da binlerce çiftçi, hükümetin uyguladığı tarım politikalarını protesto etti.

Lahey de ve ülkenin farklı kentlerinde binlerce çiftçi, tarım politikalarını protesto için eyalet meclis binaları önünde gösteri yaptı.

Yüzlerce traktör ile otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı eyalet meclislerinin önüne gidilmesi, trafikte aksamaların yaşanmasına sebep oldu.

Çiftçiler Groningen eyalet meclis binasını bastı

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Groningen kentinde çiftçiler, meclis binası kapısını traktörle kırarak binaya girdi.

Polisin coplarla yaptığı müdahalesi sonrası bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Polis ayrıca, meclisin etrafında traktörü atlı polisin üzerine süren çiftçinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Çiftçiler, çarşamba günü, Hollanda Sağlık Refah ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü'nün (RIVM) bulunduğu Bilthoven kentinde toplanıp gösteri yaptıktan sonra Lahey'e geçerek traktörlerle Hollanda Parlamentosu'nun önünde hükümetin tarım politikasını protesto edecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde iki hafta önce, ülkenin farklı kentlerinden gelerek Malieveld meydanında toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etmişti.

Hollanda, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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