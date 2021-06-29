Hollanda'da çiftlik evinde 3 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika

Amsterdam polisi, bir çiftlik evine yaptığı baskında yaklaşık 3 ton kokain ele geçirdi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Uithoorn Belediyesine bağlı de Kwakel köyündeki bir çiftlikte yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, 2 bin 993 kilogram kokainin yanı sıra 11 milyon avro nakit para ile 6 silah ve çok sayıda lüks eşyaya da el konulduğu bildirildi.

Baskında yakalanan 54 yaşındaki kişi ile kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.