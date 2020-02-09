Hollanda'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Gulca katliamı protesto... - Son Dakika
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Hollanda'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Gulca katliamı protesto...

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi.

Hollanda'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Gulca katliamı protesto..., System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi.

Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme, aralarında Uygurlar, Türkler ve Hollandalıların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

"Uygur kültürünü yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur" ve "Çin, Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, "Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganları attı.

Eylemde, Çin yönetiminin, Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki gösterildi, Gulca katliamanın unutulmayacağı vurgulandı.

Vakıf Başkanı Abdurrahman Abdullah, burada yaptığı konuşmada, 5 Şubat 1997'de Uygur Türklerinin eşitlik talepleri için Gulca'da yaptığı gösterilerin akabinde yaşanan katliamı kınadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde yayılmaya başladığını belirten Abdullah, Çin yönetiminin bu bölgelerde yeterince önlem almadığını ileri sürdü.

Eyleme Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu da katıldı.

Gulca katliamı

Gulca katliamı, Çin yönetiminin 1949'dan beri işgal altında tuttuğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de gerçekleştirildi.

Kadir Gecesi bir evde toplanarak Kur'an okuyan kadınların baskınla gözaltına alınmasını protesto eden Uygur Türklerinin üzerine güvenlik güçlerinin makineli tüfeklerle ateş açması sonucu, 800 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve 4 binin üzerinde Uygur Türkü tutuklanmıştı.

Çin hükümeti, Gulca olaylarının bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından incelenmesine halen izin vermiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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