Son Dakika › Dünya › Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - Son Dakika Dünya
Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi
32 dakika önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi. Gulca katliamında ne olmuştu?
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi.
Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme, aralarında Uygurlar, Türkler ve Hollandalıların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:14
Son Dakika Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Yarasa Çin mutfağında kesinlikle yer almıyor Çin İstanbul Başkonsolosu Wei'den koronavirüs açıklaması: Asıl dikkat etmemiz gereken, panik ve rivayetler virüsten daha korkunç Jackie Chan, koronavirüse panzehir bulanlara büyük ödül verecek Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin