Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - Son Dakika Dünya

Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

32 dakika önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi. Gulca katliamında ne olmuştu?

Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi.


Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme, aralarında Uygurlar, Türkler ve Hollandalıların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:14 
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