Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi - Son Dakika
BBC

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

20.10.2020 13:27
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi, System.String[]

Hollanda Parlamentosu kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti. Ülkede bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.

Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.

1997 YILINDAN BU YANA KİMSE SİLAH ALTINA ALINMIYOR

Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi. Bununla birlikte yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

BAKANIN İTİRAZI SONUCU YASA DEĞİŞTİRİLDİ

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi. Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.

KADIN PERSONELİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Hollanda Savunma Bakanlığı, bu hafta başlayacak yeni uygulama ile ordudaki kadın personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Hollanda Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelin şu anda sadece yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor. Askerlik celbi sayesinde, ordudaki kariyer olanakları anlatılarak, kadınların profesyonel askerlik kadrolarına başvurması sağlanacak. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, şu anda zorunluluk olmadığını belirterek, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına çağrılabilir" dedi.

100 BİN KADINA CELP GÖNDERİLECEK

Hollanda'da bu haftadan itibaren 17 yaşına girecek olan 100 bin kadına askerlik celbi gönderilecek. Bunlardan biri de, Kral Willem-Alexander'ın ardından Hollanda tahtına oturacak olan Prenses Amalia. Hollanda Devlet Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta 17 yaşına girecek olan Prenses Amalia da askerlik celbi alacak.

PRENSES AMALIA DA CELBİ ALACAK

Açıklamada, Prenses Amalia'nın, geleceği açısından orduyu tanımak istediği belirtildi ancak celbi aldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediği belirtildi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre Prenses Amalia, ülkesinde zorunlu askerlik kapsamına alınan tahtın varisi ilk kadın. Eski Hollanda Kraliçeleri Wilhelmina, Juliana ve Beatrix; devlet başkanı sıfatıyla hiçbir zaman orduda görev yapmadı. Kral Willem-Aleander ise askerlik görevini Hollanda Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak tamamladı.

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Son Dakika Dünya Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (5)
  • NOKTALI VİRGÜL: BENCE DOĞRU Bİ ADIM HERKESİN KISA SÜREDE OLSA TEMEL EĞİTİM ALMASI GEREK PARAM OLSA BEDLLİ YAPARDIM Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ERKEKLERİN SESİ: ÇOK İYİ TÜRKİYEDE BENCE TAM İŞİMİZİN BAŞINDA KARİYERDE YARIM BIRAKIP GİDİYORUZ VE HEP ENGEL ÖNÜZMÜZE EŞİTLİK İSTİYORUZ :)) Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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