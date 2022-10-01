Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor

01.10.2022 17:04
Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor

Hollanda'da çok sayıda genç, ülkede yaşanan enerji ve sürekli yükselen enflasyon kriziyle mücadele ediyor.

Hollanda'da çok sayıda genç, ülkede yaşanan enerji ve sürekli yükselen enflasyon kriziyle mücadele ediyor.

Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından yapılan haberde, "NOS Hikayeleri" adlı bir ankete katılan 2 bin gencin ülkede yaşanan enerji ve enflasyon krizinden dolayı daha sık depresyona girdikleri ve stresli oldukları belirtildi.

Haberde, iki yıl süren Kovid-19 krizinde de sıkıntılı zamanlar geçiren gençlerin, bu defa da benzer etki oluşturan enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ettikleri ifade edildi.

Düşük maaşlı ve imkanları kısıtlı olan ailelerden olan gençlerin, ebeveynlerinin (sıcak) duş almalarına izin vermediğini ve sağlıklı yiyeceklerin pahalı olması nedeniyle istemeden kilo aldıklarını ifade ettikleri belirtilen haberde gençlerin, gelecekleriyle ilgili endişe duydukları kaydedildi.

Haberde, gençlerin bazen soğuktan uyuyamadıkları, eğitimlerini devam ettirebilme ve barınma kaygısı yaşadıkları aktarıldı.

Ayrıca, gençlerin dörtte birinin evde "kız kardeşim sıcak banyo yapınca ailem kızıyor" ile "annem durum daha da kötüleşeceği için çok korkmuş ve üzgün" arasında değişen kaygılar ve kavgalarla boğuştukları belirtildi.

Haberde anketi dolduran 17 yaşındaki Shannon'un, "Bir eşofman, bir kazak, iki battaniye, bir ısıtıcı ile uyuyorum ve bazen laptop şarj aletimi bir nevi sıcak su torbası gibi kullanıyorum. Prizde ısıtıp yorganın altına koyuyorum." ifadelerine yer verildi.

15 yaşındaki Justin'in ise son zamanlarda evde konuşulanların, ülkede yaşanan enerji ve enflasyon krizi ayrıca yaptığı sosyal aktivite ve eğitim masraflarının ödenip ödenemeyeceği ile ilgili olduğunu aktardığı belirtildi.

Hollanda'da dün, ağustos ayında yüzde 13,7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yenilediği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da çok sayıda genç, enerji ve enflasyon kriziyle mücadele ediyor - Son Dakika

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