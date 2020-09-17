Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı

Avrupa'da yasa dışı örgütlerin de yoğun şekilde kullandığı şifreli telefon şebekesi EncroChat mesajları, Hollanda'daki çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Olayın ardından özel bir yolsuzlukla mücadele ekibi kurulurken yetkililer kimsenin dokunulmaz olmadığını ifade etti.

Hollanda ve Fransa polisinin geçtiğimiz aylarda ortaklaşa gerçekleştirdiği soruşturma sonucu, şifreli telefon şebekesi EncroChat'in 23 milyon adet mesajı ele geçirildi. Bu sayede Hollanda'daki çok sayıda polisin, uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Hollanda emniyeti, polis birimlerini soruşturmak için özel bir yolsuzlukla mücadele ekibi oluşturdu. Yetkililere göre, yolsuzluk yapan polislerin sayısı endişe verici boyutta.

Özellikle suç örgütlerinin dinleme ya da takip edilme korkusu yaşamadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan EncroChat uygulamasını inceleyen Hollandalı ve Fransız yetkililer çok sayıda polisin uygulamayı kullanarak mesajlaştığını saptadıktan sonra geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaklaşık 50 bin kullanıcısından 12 bininin Hollanda'da bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen mesajların bir kısmının incelenmesi sonucu Hollanda, Fransa İngiltere, İsveç ve Norveç'te yüzlerce kişi gözaltına alındı.

''POLİS BİLGİ SIZDIRDI''

Şifreli mesajları inceleyen Hollandalı müfettişler, polisin de ciddi biçimde yolsuzluğa bulaştığını saptadı. De Telegraaf gazetesine göre, şu ana kadar çözülen mesajlarda, polisin suçlulara bilgi sızdırdığı belirlendi.

Emniyet bünyesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın yanı sıra, yolsuzluk iddialarını da soruşturmak amacıyla özel bir birim oluşturuldu. Hollanda Emniyet Genel Müdürü Henk van Essen, milyonlarca şifreli mesajın incelenmesine devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler bile, özel bir ekip oluşturacak kadar ciddi" dedi.

''ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK''

Şifreli mesajlar çözüldükçe, polisin karıştığı yolsuzluğun boyutunun da büyüdüğü belirtiliyor. Henk van Essen, sinyalleri ciddi ve endişe verici bulduğunu vurgulayarak, EncroChat soruşturmasının, kimsenin dokunulmaz olmadığını da gösterdiğini söyledi. Van Essen'e göre, özel soruşturma birimi sayesinde, "polisteki çürük elmalar" ayıklanacak.

KAPATILMAYACAK KADAR BÜYÜK DAVA

Hollanda Polis Birliği Başkanı Jan Struijs'a göre ise, yolsuzluğun boyutu küçümsenemeyecek düzeyde. Struijs, bu sorunun "alçı ile sıvanıp kapatılamayacak kadar büyük olduğunu" vurgulayarak, polis içindeki yolsuzluğun çok ciddiye alınması gerektiğini savundu.

''HOLLANDA'DA ORGANİZE SUÇ TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI''

Polis Birliği Başkanı, emniyet içindeki yolsuzluğun, organize suçun bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu uzun süredir yeterince ele alınmadı. Hollanda'da organize suç tamamen kontrolden çıktı" dedi.

EncroChat soruşturması kapsamında, Brabanat bölgesinde ortaya çıkarılan işkence konteynerleri ile ilgili dava da, Perşembe sabahı Amsterdam Mahkemesi'nde başladı. Rakiplerini kaçırarak, işkence odasına çevrilmiş gemi konteynerlerinde sorgulayan suç örgütü üyeleri, şifreli telefon mesajlarının ele geçirilmesi üzerine 22 Haziran'da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı

Cep Telefonu, Uyuşturucu, Hollanda, Avrupa, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:22

Son Dakika Dünya Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC
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