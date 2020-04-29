Hollanda'da corona virüs kararı mahkemeye taşındı!

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle Hollanda, liglerin iptal edildiğini ve bu sezon şampiyon bir takımın olmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise olaylar karıştı.



Hollanda 2. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Cambuur ve ikinci sıradaki de Graafschap, birinci lige çıkmak için en güçlü adaylar olarak gözüküyordu. Liglerin iptal kararı ardından iki takımın da bu hayali suya düşmüş oldu.



İki takım, kararın adil olmadığını açıklarken mahkemeye gitme kararı aldı. Cambuur Teknik Direktörü de Jong, "Hollanda futbol tarihinin en utanç verici kararı. Birileri itiraz etmeli. Uzun süredir lideriz. Ancak şimdi bir üst lige çıkamayacağız. Resmen skandal!" sözlerini kullandı.



