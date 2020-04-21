Son Dakika › Spor › Hollanda'da corona virüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'e kadar futbol yok - Son Dakika Spor
Hollanda'da corona virüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'e kadar futbol yok
7 saat önce
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:18
Son Dakika ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi