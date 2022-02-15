Üye Girişi
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyor - Son Dakika

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyor

15.02.2022 23:02
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyor

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat'tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat'tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.

Hollanda'da protestolara neden olan Covid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti. Ernst, "Herkes Covid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Covid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Covid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi" dedi.

Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi. Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat'a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat'tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulancak.

(Ali Parıltı/İHA)

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
22:32 Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge yaşamını yitirdi
22:32 Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek yayınladı
22:07 Şampiyonlar Ligi heyecanı geri döndü! İşte herkesin merak ettiği dev maçlarda ilk 11'ler
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 23:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement