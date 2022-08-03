Hollanda'da su kıtlığı - Son Dakika
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Hollanda'da su kıtlığı

03.08.2022 20:39
Hollanda'da su kıtlığı

Hollanda'da devam eden kuraklık nedeniyle resmi olarak su kıtlığı yaşandığı açıklanarak, su dağıtım planı yürürlüğe sokuldu.

Hollanda'da devam eden kuraklık nedeniyle resmi olarak su kıtlığı yaşandığı açıklanarak, su dağıtım planı yürürlüğe sokuldu.

Hollanda'da kuraklık nedeniyle su kıtlığı yaşanıyor. Hollanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'nın hava sıcaklıklarının artması nedeniyle temmuz ortasından bu yana ülkede su kıtlığı yaşandığını belirttiği aktarıldı.

Su dağıtım planının devreye sokulduğu belirtilen açıklamada, artık belirli kriterlerin göz önünde bulundurularak kullanılabilir temiz suyun öncelikli yerlere dağıtılacağı ifade edildi. Plana göre, ülkeyi denizden koruyan baraj, set ve kanalların güvenliğini, doğaya karşı geri dönüşü olmayan zararların önlenmesi ile içme suyu ve enerji arzını korumaya öncelik verilecek. Sanayi, tarım ve diğer denizcilik gibi işlerde kullanılan su sıralamaya göre dağıtılacak.

Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Mark Harbers yaptığı açıklamada, "Hollanda bir su ülkesidir, ancak burada da suyumuz değerlidir" ifadelerini kullanarak, nakliye için bazı kanal kilitlerinin askıya alındığını ve denizden gelen tuzlu suyun, su seviyeleri çok düşük olduğu için bazı nehirlere geri aktığını ekledi.

Kuraklığın "doğada giderek daha görünür hale geldiğini" belirten Harbers, "Bu yüzden tüm Hollandalılardan arabalarını yıkamaları mı yoksa şişme havuzlarını tamamen doldurmaları mı gerektiğini dikkatlice düşünmelerini istiyorum" dedi.

Şu anda, kömürün Rotterdam'ın iç kesimlerinden Alman çelik üreticilerine ve enerji üreticilerine taşınması için önemli bir rota olan Aşağı Ren'deki mavnaların yarı kapasitenin altında çalıştığı belirtildi. Kuraklığın Hollanda'da hızla akut bir sorun haline gelmesi halinde su trafiği sekteye uğrayabilir.

(Ali Parıltı/İHA)

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Kaynak: İHA

Hollanda, su, Güncel, Son Dakika

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