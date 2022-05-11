Hollanda'da devlet yetkililerin hatası nedeniyle 1675 çocuk ailelerinden alındı - Son Dakika
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Hollanda'da devlet yetkililerin hatası nedeniyle 1675 çocuk ailelerinden alındı

11.05.2022 19:51
Hollanda'da devlet yetkililerin hatası nedeniyle 1675 çocuk ailelerinden alındı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu 1675 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu 1675 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

CBS, çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetilmesi yüzünden 2015-2021 yıllarında, hukuki, sosyal ve mali sorunlar yaşayan ailelerden devlet korumasına alınan çocuk sayısını bildirdi.

Açıklamaya göre, Vergi Dairesi tarafından yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle, "evrakta sahtecilik" gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından bu kez de, bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle bakım yardımı tablolarına ilişkin güncelleme yapıldığı, 2015-2020 yıllarında 1115, 2021 yılında ise 560 çocuğun "yanlışlıkla" devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, aileler hakkında yürütülen soruşturmalar ile çocukların devlet koruması altına alınması arasındaki bağın daha fazla araştırılması gerektiği belirtildi.

Hollanda'da hükümet, devlet korumasına alınan çocukların tekrar aileleriyle birleşebilmeleri adına belediyeler ve gençlik bakım merkezleriyle ortaklaşa çalışma için geçen ay özel bir ekip kurmuştu.

Çocukların devlet korumasına alınması parlamentoda görüşülecek

Hollanda Leiden Üniversitesinden pedagog ve hukukçuların yaptığı araştırmada, hukuk sisteminin, ailelerinin finansal açıdan zorluk yaşaması nedeniyle devlet korumasına alınan çocukları korumada yetersiz kaldığı saptanmıştı.

Hakimlerin, çocukları devlet korumasına almanın zorunlu olup olmadığı ve koruma altına alınan çocukların aileleriyle yeniden birleşme imkanlarını yeterli şekilde değerlendiremediği kaydedilmişti.

Hollanda Parlamentosu, araştırmanın bulgularını perşembe günü görüşecek.

Binlerce aile yanlışlıkla "sahtekar" ilan edilmişti

Hollanda Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde, devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti.

Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş, ayrıca ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmişti.

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Hollanda, Vergi, Çocuk, CBS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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